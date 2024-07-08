歐美電車銷售慘淡 韓電池商SK On進入緊急狀態

南韓電池大廠SK On因歐美電動車銷售不佳，公司營運亮紅燈。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於歐洲和美國市場銷量不如預期，韓國電動車電池生產商SK On宣佈公司陷入危機，將採取緊急應變措施，降低成本和改善工作流程。

外媒報導，SK On是全球第4大電動車電池製造商，僅次於中國寧德時代、比亞迪以及南韓同業LG新能源，近來歐美國家試圖阻止從中國大量進口電池，非中系的電池製造商因而在西方市場獲得更多機會。

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不過，據了解，SK On自2021年從SK Innovation分拆成獨立公司以來，已連10季虧損，淨債務從2.9兆韓元（約台幣667億元）增至15.6兆韓元（約台幣3588億元），隨著虧損擴大，SK On執行長李錫熙上週宣布了一系列削減成本的措施，「我們已經走投無路，我們必須齊心協力」，甚至有知情人士透露，SK On的母公司SK Innovation，正考慮與集團內專門從事液化天然氣生產的高利潤子公司SK E&S合併。

瑞銀分析師布希表示，近年來，SK On在美國和歐洲進行大量投資，押注於電動車需求激增，但歐美市場電動車生產始終疲軟，銷量更是不如預期，使南韓電池製造商無法達到銷售目標。

分析師還指出，SK On的處境比南韓競爭對手LG新能源和三星SDI更不利，因為SK On提供客戶較優惠的定價條款，這些條款已變為SK On的困擾。

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