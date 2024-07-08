晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

歐美電車銷售慘淡 韓電池商SK On進入緊急狀態

2024/07/08 19:06

南韓電池大廠SK On因歐美電動車銷售不佳，公司營運亮紅燈。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於歐洲和美國市場銷量不如預期，韓國電動車電池生產商SK On宣佈公司陷入危機，將採取緊急應變措施，降低成本和改善工作流程。

外媒報導，SK On是全球第4大電動車電池製造商，僅次於中國寧德時代、比亞迪以及南韓同業LG新能源，近來歐美國家試圖阻止從中國大量進口電池，非中系的電池製造商因而在西方市場獲得更多機會。

不過，據了解，SK On自2021年從SK Innovation分拆成獨立公司以來，已連10季虧損，淨債務從2.9兆韓元（約台幣667億元）增至15.6兆韓元（約台幣3588億元），隨著虧損擴大，SK On執行長李錫熙上週宣布了一系列削減成本的措施，「我們已經走投無路，我們必須齊心協力」，甚至有知情人士透露，SK On的母公司SK Innovation，正考慮與集團內專門從事液化天然氣生產的高利潤子公司SK E&S合併。

瑞銀分析師布希表示，近年來，SK On在美國和歐洲進行大量投資，押注於電動車需求激增，但歐美市場電動車生產始終疲軟，銷量更是不如預期，使南韓電池製造商無法達到銷售目標。

分析師還指出，SK On的處境比南韓競爭對手LG新能源和三星SDI更不利，因為SK On提供客戶較優惠的定價條款，這些條款已變為SK On的困擾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財