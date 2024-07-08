上半年東南亞IPO市場慘跌7成 德勤：未來靠「它」逆轉

德勤東南亞會計鄭惠玲表示，未來幾年的人工智慧發展，有望重振東南亞IPO市場。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新報告指出，東南亞IPO市場在2024年上半年大幅下滑，市值暴跌71%至58億美元（約台幣1883億元），延續自2022年下半年以來的持續下降趨勢，印尼下滑尤其明顯，不過，德勤東南亞會計鄭惠玲表示，未來幾年可望因大量人工智慧IPO湧入，為市場帶來創新和新機會。

CNBC指出，今年東南亞IPO數量年減21.2%至67起，這些IPO共籌得14億美元（約台幣454億元），年減率53.3%，德勤指出，今年上半年沒有重磅IPO，只有一項市值超過10億美元（約台幣324億元）、融資超過2億美元（約台幣64.9億元）的大型IPO，而去年同期卻有3起大型IPO，且每起融資規模均超過6億美元（約台幣194億元），顯示「IPO市場情緒低迷，投資者和IPO候選人繼續應對宏觀經濟因素」，不過，根據歷史報告，2020年至2022年期間也是在下半年的表現較優。

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對於今年上半年IPO市場較平淡，德勤東南亞會計服務與財務報告鑑證領導合夥人鄭惠玲表示，「儘管東南亞的成長前景樂觀且外國直接投資不斷增加，但長期的地緣政治不穩定和高利率環境一直是影響東南亞市場狀況和投資者情緒的重要因素」。

據了解，去年名列前茅的印尼今年上半年表現大幅下滑，上市市值驟降92.2%至12.2億美元（約台幣396億元），IPO募資金額年減89.1%至2.48億美元（約台幣80.5億元），上市公司數量年減43.2%至25家，主要是因為投資人和市場在2月總統大選採取觀望態度。

不過，鄭惠玲表示，雖然目前東南亞IPO市場低迷，但人們對2024年的情況將轉為謹慎樂觀的態度，「預計未來利率較低，這可能會鼓勵REIT（房地產投資信託）上市回歸，而人工智慧相關的IPO可能會在不久的將來上市」，因此未來幾年後當大量人工智慧IPO湧入資本市場後，有機會帶來更多的創新與機會。

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