福貞6月營收8.37億 連2個月創歷史同期新高

製罐廠福貞控股6月合併營收為8.37億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕製罐廠福貞控股（8411）今日公告6月合併營收為8.37億元，年增4.84％，連續兩個月創下歷史同期新高。第2季合併營收21.77億元，累計上半年合併營收42.07億元，年增率分別為2.2％與10.87％。

福貞表示，6月合併營收突破8億元，趨近旺季表現水平，主要是集團近年擴大營運版圖，增加新竹廠、山東廠第2條生產線，與陝西廠正式加入生產行列。且6月節氣進入夏至，高溫炎熱帶動單價相對親民的飲品需求旺盛，推升啤酒、涼茶與碳酸性飲品的出貨成長所致。

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受惠中國啤酒罐化率持續向上發展的趨勢，帶動二片式鋁罐需求保持穩健增長，加上金屬包裝運用範圍廣泛以及具環保易回收優勢，推升福貞上半合併營收突破40億元大關。

福貞陝西廠6月加入生產行列，在手客戶為中國知名啤酒大廠，產線以生產二片式鋁罐為主。未來將積極爭取區域品牌客戶數增加與長約訂單的機會，以期該廠產能滿載，年產能預估可達6億支空罐，實現年產值 3 億元人民幣的目標。

因應現代人健康意識抬頭，小容量碳酸飲品成為消費者的新寵，加上纖體罐擁有輕便易運送、節省通路貨架空間等優勢。福貞新竹廠陸續開發生產200mL Sleek、330mL Sleek與330mL Standard等多元罐型，逐步搶攻台灣金屬包材飲品市佔率，加上全球通用202罐蓋為台灣獨家供應，產品競爭優勢大幅提升。

新竹廠去年優化換線生產效率，推升新竹廠營收增長表現，目前新竹廠訂單能見度明朗且維持穩健出貨，集團維持全年合併營收雙位數成長目標不變。

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