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美台財報法說陸續登場 牽動股市走勢

2024/07/08 16:20

台股再創新高，法人看美台財報法說陸續登場、牽動股市走勢。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（8）日在權值股的拉抬下，大盤終場大漲321.56點，上漲1.37%，收在23878.15點，盤中再度創高來到24011.64點，成交金額5531.2億元。法人多認為，接下來美國、台灣重量級企業陸續公告財報、舉行法說，將牽動全球股市走勢。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，由於AI需求遽增，市場頻傳3奈米製程明年醞釀漲價，讓晶圓龍頭大廠獲利動能可望同步提升，晶圓龍頭大廠漲跌對台股指數影響加鉅，也反映在今日指數走勢，目前市場等待晶圓龍頭大廠7月法說，將成為左右市場走勢的重要分水嶺，也是全球AI產業的重要指引。 

他指出，接下來市場重點將放在美台財報與法說，美股財報將從12日起由銀行股打頭陣，重點科技龍頭大場財報首先為17日登場的艾司摩爾，緊接著7月下旬至7月底將密集有龍頭大廠財報登場，包括特斯拉、德州儀器、IBM、微軟、Google、Intel、高通、Meta、蘋果、AMD、亞馬遜等。

選股方面，廖炳焜建議AI帶動的半導體相關仍是投資重點，包括半導體製造、半導體先進製程、半導體封裝、半導體相關耗材與設備及化材等，另外AI供應鏈也是台股投資主軸，而Apple規格升級商機、記憶體、網通衛星、低基期復甦股等也可多留意。

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