「弱勢日圓」衝擊 日本家庭金融資產由儲蓄轉買外幣

日圓疲軟不止，日本家庭也調整資產配置，從儲蓄轉向投資和購買外幣。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓貶勢不止牽動日本家庭的消費支出，加上今年新推出的非課稅投資制度（NISA），對於日本家庭的金融資產配置出現影響。《路透》專欄指出，因日圓貶值沒有結束的跡象，日本家庭的金融資產已從儲蓄轉變為投資和購買外幣，希望擺脫「弱勢日圓」的局面。

據報導，日本家庭金融資產截至3月底為2199兆日圓，較去年同期增長7.1%，已連續5個季度創下歷史新高。其中，投資信託約成長31.5%、至119兆日圓，股票及投資成長為33.7%、至313兆日圓，成長顯著。

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瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鐮大輔指出，自2020年以來，日本家庭投資外幣持續成長，日本人意識到日圓貶值不可逆轉的趨勢，加大了日本人投資外幣的意願。

唐鐮大輔也指出，日本政府於今年1月推出的新NISA（小額投資免稅制度），對於日本家庭從儲蓄走向投資，形成有效推手。因為從儲蓄轉向投資確實增加了日本國內股票的配置，這種轉變的很大一部分似乎是透過從日圓轉向外幣來實現。

他表示，日本人所投資的外幣，主要是透過網路銀行購買，預計這業務還有成長的空間。

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