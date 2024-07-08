被中國A股弄到抑鬱焦慮住院 正妹痛哭清倉不玩了

中國重慶正妹炒A股結果崩潰住院，被診斷出抑鬱和焦慮，痛哭宣布清倉不玩了。（圖擷自bilibili）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國A股行情長期低迷，經常分享炒股狀況的重慶正妹「我是啵妞ponyo」，日前崩潰住院並被診斷出抑鬱和焦慮，痛哭宣布清倉不玩了，讓不少網友看了相當感嘆。

「我是啵妞ponyo」於6月25日在中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）上傳影片，指稱自己最近賠到精神狀況很差，天天吃不好睡不好，終於被弄到住院了，到了7月2日發布影片時，啵妞躺在病床上眼眶含淚，透露自己壓力很大真的很痛苦，決定清倉退市。

請繼續往下閱讀...

7月7日，啵妞PO出新影片向粉絲說明自己已經出院了，這次住院住了10多天左右，現在是完全沒有炒股票的狀態，連APP都刪掉了，決定「戒賭」重拾健康。

啵妞說，她住院時打的點滴和吃的藥，都是含有鎮定精神的作用，本來醫生還要她再住院1週，因為她測出有「心理創傷」，但啵妞實在是坐不住了，決定提前出院。

啵妞表示，這段時間的醫療費用，在報完醫保後還要9000人民幣（約新台幣4萬元）左右，但仔細想想這也不算太多，因為她炒股時可能1天要賠掉1萬至2萬人民幣（約新台幣4.4萬至8.8萬元）。

啵妞透露，她之前有營養不良的狀況，最瘦時只剩下72斤（36公斤，中國1斤為500公克），這次住院後終於睡得著、吃得下了，最近還胖了一點，感覺身體能夠逐漸恢復。

中國網友看到啵妞的影片後紛紛留言，有不少人認為健康真的才是最重要的，恭喜啵妞脫離了A股，不過，由於啵妞過去經常有「反指標」的情況，因此有部分網友認為她清倉反而是可以入場的訊號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法