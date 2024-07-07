雷虎攜手美無人機3D列印大廠 在台設新基地

雷虎科技（8033）攜手美國無人機3D列印大廠RapidFlight簽訂合作意向書。（雷虎提供）

〔記者方韋傑／新德里報導〕無人機廠商雷虎科技（8033）攜手美國無人機3D列印大廠RapidFlight，簽訂合作意向書，營運團隊今天表示，這項合作將在台灣設立研發、生產基地，為台灣國防產業帶來最新的3D列印無人機技術。

雷虎指出，RapidFlight位於美國維吉尼亞州，其經營團隊來自航太巨擘波音公司，未來雙方將透過技術合作，導入RapidFlight的最新3D列印無人機零件，進而強化台灣國防產業供應鏈的技術實力。

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雷虎提到，目前自製研發的TM-450 Hornet 監偵型無人機已獲國防部正式通知，成為監偵型無人機的合格廠商，成功進入國防部第2階段評選，後續將藉由參與國軍標案滿足國防需求，為台灣國防工業貢獻力量。

雷虎強調，為了更進一步強化台灣國防產業無人機關鍵零組件的在地化生產，已投入全自動馬達生產線以提升生產效率和產品品質，具體落實台灣製造，此外也將透過參加 2024年美國陸軍協會年度會議暨展覽會（AUSA），向美軍及全球展示其最新研發成果，尋求國際合作機會。

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