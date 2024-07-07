力推金融科技 金管會10大措施一次看

金管會主委彭金隆本週將赴立院專案報告，金管會如何推動我國金融科技發展。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會本週將赴立法院財委會報告專案報告如何強化金融科技發展。金管會將祭出10大措施鼓勵金融科技發展與扶植金融科技產業，包括增設「第五處」（專司金融科技）、設置「創新法規調適平台」、放寬金融科技業務「試辦」範圍及強化「監理沙盒」之落地機制等。

新任金管會主委彭金隆在上任一個多月後，曾對媒體預告，將在7月對外公布最新的金融科技創新發展之規劃藍圖；本週恰好財委會以此主題邀請金管會、央行及數位發展部專題報告，也讓彭金隆規劃的政策相關架構及部分內容，先提前曝光。

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金管會表示，希望在控制風險前提下，讓金融創新有更大的「容錯空間」，並增加市場發展的可能性，未來將研議推動10大措施，以鼓勵金融科技發展與扶植金融科技產業。

根據金管會出具給立院的報告，10大措施如下：

1、研議增設「金管會的第五處」：為滿足金融科技創新、市場發展、永續金融、市場新發展機會與法規鬆綁等需求，金管會將研議在所屬架構下增設專責單位「金融市場發展與創新處」（名稱暫定）。

官員說明，根據「金管會組織法」規定，可以設四到六處，目前只有四個處，所以，可以在法令授權下，快速設置第五處。

2、設置「金融行動創新法規調適平台」。金管會將建立產官學界可常態性進行金融監理政策溝通之平台，設置「金融行動創新法規調適平台」，下設「科技創新工作小組」，讓金融科技產學界可及時提出有關金融科技政策及法規的建議與意見，經由金管會加速評估、快速回應，發揮市場溫度計的效果。

3、放寬金融科技「業務試辦」範圍。將修正銀行、保險與證券期貨等三業務業務試辦規範，大幅放寬可進行創新試辦之範圍；從現行核准業務項目之擴展或法令所列其它「經主管機關核准者」外，開放於金管會行政規則、公會自律規範、周邊單位規章等規範範圍內，針對金融活動創新或科技應用，均可申請業務試辦。

4、強化「金融監理沙盒」之落地機制。金管會日前已請金融科技共創平台辦理委外研究，議題範圍包含研析各國監理沙盒之涵蓋範圍、運作方式及落地機制等。金管會後續將參考該研究案建議，評估調整監理沙盒機制，以增加創新實驗案件數，並提升實驗案件落地之可行性。

5、專法納管「虛擬資產及交易業務事業（VASP）」。目前擬修法於洗錢防制法增訂VASP登記制、明確VASP定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理，修正草案已今年5月經行政院通過，目前由大院審議中。未來將推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，預計明年6月前將專法草案報行政院。

其它措施還包括：推動實體世界資產（RWA）代幣化工作、多面向扶植新創業者、優化金融科技人才培育機制、完善資料共享機制及持續推動金融科技發展路徑圖（2.0）。

金管會強調，將持續透過各面向措施，促進金融業數位轉型升級及扶植金融科技業者發展，並蒐集相關金融科技生態系業者之意見與國外之作法，營造友善金融科技創新之環境。

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