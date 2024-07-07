搶攻暑假旺季 新遊戲、大改版全數推出

真好玩《一統天下》特別推出Steam版本。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為搶攻暑假旺季，遊戲大廠全力以赴，端出新遊戲、大改版等「大菜」，包括橘子（6180）、大宇資（6111）、傳奇（4994）、網龍（3083）、宇峻（3546）與真好玩等期待業績能夠「衝一波」。

早在6月下旬，數檔遊戲新遊戲就搶先上架，包括遊戲橘子《波拉西亞戰記》，大宇資在暑假期間則是推出代理遊戲《洶湧海豚》在台港澳上線，預計第三季中南美洲上市。

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宇峻暑假期間推出共3款遊戲，包括7月自製遊戲《三國群英傳：國戰版》 在中國上線，同時IP授權遊戲 《三國群英傳：鴻鵠霸業》也於中國上線，8月自製遊戲《世紀群英傳》則有國際版上線，《三國群英傳：鴻鵠霸業》預計10月在台上架。

傳奇（4994）則於6月宣布《精靈樂章》全球版即將上線，全面升級遊戲引擎，並推出7國語言版本，以及神祕的全新職業，預計這款經典遊戲將吸引全球玩家重現當年的冒險與成長。

網龍也表示，IP授權與海外合作研發策略見綜效，於東南亞推出手遊《吞食天地 多元宇宙》以及《飄流幻境M》泰文版、英文版，為營收帶來貢獻，且陸續上架旗下遊戲至Steam，讓產品朝多平台發展，觸及多樣態玩家。

真好玩指出，《一統天下》為旗下遊戲中極具人氣的三國策略遊戲，營運10年來玩家人數累積已超過百萬人，為慶祝10周年慶，特別推出Steam版本，加入願望清單即可獲得限量MyCard點數。

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