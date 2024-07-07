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德國隊輸掉歐洲盃 孫宇晨酸：因德國政府賣太多比特幣

2024/07/07 14:00

中國加密貨幣領域商人、波場基金會創始人孫宇晨。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕西班牙6日在歐洲國家盃足球8強賽以2比1踢走地主德國，晉級最後4強。對於德國敗北，中國加密貨幣領域商人、波場基金會創辦人孫宇晨在社群媒體發文諷刺，是因為德國政府賣了太多比特幣（Bitcoin）的關係。

綜合媒體報導，2024歐洲國家盃自6月14日至7月14日期間在德國舉行，在週六（6日）8強賽首戰，西班牙在延長賽中以2比1淘汰地主隊德國，晉級最後4強，此為德國首次在8強賽事中未能晉級。

對於德國敗北，孫宇晨6日在社群平台X發文表示看法，他認為德國隊在本屆歐洲國家盃上輸掉比賽的原因，可能是因為他們賣了太多的比特幣。

報導指出，德國政府在2013年從盜版電影網站 Movie2k沒收了將近5萬枚比特幣，成為德國歷史上最大規模的加密貨幣扣押案例。

近日有外媒報導，自今年6月19 日起，德國政府持續將大量比特幣轉移至交易所並售出，對市場帶來巨大的賣壓，估計德國政府近期已經賣出9641 枚比特幣，價值逾6億美元（約新台幣194億元）。

孫宇晨本月4日曾在X上發文表示，他願意與德國政府協商，在場外購買所有比特幣，以盡量減少對市場的影響。

台北時間7日下午1點35分左右，比特幣價格暫報5萬7771.18美元，24小時內跌幅2.35%。

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