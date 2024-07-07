施凱爾就任英國首相 分析師：這2類資產將受益

英國工黨本月5日成為國會選舉最大贏家後，61歲黨魁施凱爾（Keir Starmer）旋即成為新任英相。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）本月4日在英國國會大選取得壓倒性勝利擊敗保守黨，成為英國新首相。有分析師認為，工黨在英國大選中獲勝將開啟英國更加穩定的時代，有助於提振投資人對英國的情緒，並認為股市、房地產2類資產將成為工黨壓倒性勝利的受益者。

英國4日舉行國會大選，英國工黨取得下議院412席的壓倒性勝利，結束保守黨14年的執政。工黨黨魁施凱爾5日接受英國國王查爾斯三世（King Charles III）任命出任首相，籌組新內閣。

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報導指出，施凱爾政府的到來，目前尚未對市場產生太大影響，但有分析師認為，英國資產從現在開始將變得更具吸引力。Jefferies分析師在5日的出具給客戶的報告中指出，工黨在英國大選中獲勝將有助於讓英國顯得「相對穩定」，有助提高英國資產的吸引力。

Hargreaves Lansdown貨幣和市場主管斯特里特（Susannah Streeter）也有同樣看法，稱市場普遍預測工黨在英國獲勝可能會開啟英國更加穩定的時代，認為此將有助於提振投資人對英國的情緒。

報導指出，工黨擬提高對已受到高成本壓力的自來水公司的罰款，公用事業類股壓力可能會增加。同時，工黨也承諾增加國家國防預算，預料相關類股將受益於新技術和設備的額外支出。

除了股票外，分析師也預料房地產也將受益。Investec股票分析師認為，工黨恢復強制性住房建設目標的計劃，對於該行業來說將是一個快速勝利，應該會促進規劃和供應。加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）也有相同觀點，認為房屋建築行業將成為工黨壓倒性勝利的主要受益者。

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