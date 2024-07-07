2023年遺產稅申報18.8萬件 逾94％免稅

財政部統計，去年遺產稅申報件數18.8萬件，逾94%核定免稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據統計，2023年全國死亡人數20萬5368人，遺產稅申報件數18萬8400件，已核定件數18萬7948件，其中核定徵稅件數1萬1040件、僅占5.87%，免稅件數17萬6908件、占94.13%。若以實徵件數來看，2023年共1萬2739件、實徵淨額368.47億元，平均每件繳稅逾289萬元，僅689件適用最高稅率20%。

財政部統計，2023年遺產稅實徵件數1萬2739件、實徵案件遺產總額約6848億元，換算平均每件遺產總額約5376萬元，扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額額約3597億元。而去年遺產稅實徵案件中，遺產淨額超過1億元、適用20%最高稅率僅698件，約占5.5%，但遺產總額達2177億元、換算平均每件遺產總額達3.12億元。

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另外，2023年贈與稅申報件數21萬8387件，核定徵免件數則有22萬8333件，其中2萬0714件核定徵稅，20萬7619件核定免稅、約占90.9%。去年贈與稅實徵件數則是1萬9400件、實徵淨額約250億元，平均每件繳稅約128.9萬元，其中僅472件贈與淨額超過5000萬元、適用最高稅率20%，約占2.4%。

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