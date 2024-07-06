Fed：就業市場已回到疫情前狀態 9月降息機率升至近80％

聯準會報告指出，美國就業市場「緊繃但不過熱」，已回到疫情前狀態。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯準會（Fed）5日提交美國國會的貨幣政策報告指出，通膨增速正放緩，就業市場已回到疫情前「緊繃但不過熱的」狀況。當日美國勞工部公佈的就業數據也顯示美國就業成長降緩，分析師認為，此發展可能讓聯準會官員對於降通膨更具信心，本月底的聯準會政策會議有望對降息展開更積極辯論。

路透報導，在該半年期報告中，聯準會說，「去年通膨顯著放緩，今年迄今也略有進展」，住房服務等關鍵領域的價格漲速降回疫情前水準，可能只是時間問題。至於就業市場的再平衡，「今年上半年持續進行；勞動需求放緩，許多領域的職缺減少，勞動供應在移民增長強勁的支撐下持續增加」。

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報告說，「勞動供需之間的平衡似乎與疫情前夕的狀況類似，當時的勞動市場相當吃緊半沒有過熱，名目薪資成長持續放緩」。該報告提出後，聯準會主席鮑爾將於9、10兩日在國會作證，屆時焦點將是聯準會的貨幣政策計畫。

勞工部5日公佈6月就業報告顯示，失業率從去年7月的3.5％穩步上升至4.1％，新增工作也減少。高頻經濟（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，「總體而言，第2季新增就業人口略微下降，加上失業率上升，以及近期數據顯示經濟成長放緩，強化了今年降息的基礎；我們認為，如果數據持續展現溫和步調，聯準會肯定在即將舉行的會議上開始討論降息議題，並在9月調降政策利率」。

斯巴達資本（Spartan Capital）首席市場經濟學家卡迪羅（Peter Cardillo）也說，最新就業報告讓聯準會稍可輕鬆，「如果下月持續該趨勢，時薪沒有增長，我認為將可看到9月與12月各降息1次」。

芝商所的FedWatch工具顯示，投資人押注聯準會9月降息的機率，從就業數據公佈前的66％已跳升至79％。

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