電動車關稅只是開端？歐盟對中國傳統晶片擴產展開調查

歐盟正對中國擴大生產傳統晶片尋求歐洲業者意見。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，兩名消息來源透露，歐盟執委會開始徵詢歐洲的半導體業者，對於中國擴大成熟製程晶片生產的意見。歐盟甫於7日起對中國進口電動車加徵最高37.6%關稅，分析師指出，該關稅可能只是歐盟對北京立場趨於強硬的開端。

報導指出，歐盟執委會已針對晶片產業與晶片使用大戶進行兩項自願性調查，並在調查於9月截止前尋求意見回饋。

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一名歐盟執委會發言人證實已開始「與業者展開針對性的諮詢，以進一步評估供應鏈中傳統晶片的使用」，他補充，歐盟與美國或許「制定聯合或合作措施，以解決對中國傳統晶片的依賴性或相關扭曲效應」。

目前還不清楚歐盟此舉將會產生何種結果，但隨著歐盟尋求保護產業免於中國的不公平競爭，布魯塞爾與北京之間的緊張已升溫。

中國半導體業者在國家補貼之下，正大舉投資擴展傳統晶片的生產，此部份原因是美國為首的出口管制，限制了中國採購或製造較先進的晶片。

短期而言，中國的投資將減少其對外國晶片的依賴，然而西方政府正憂心長期影響，包括用於家電、汽車的傳統晶片恐供應過剩。

歐盟執委會反壟斷首長維斯塔格（Margrethe Vestager）4月時表示，在與美國商務部長雷蒙多等美國官員會面後，歐盟可能對傳統晶片展開調查。

當月，歐盟執委會公佈一份長達712頁的報告，陳述中國政府對本國企業提供許多層面的協助。報告涉及的產業包括半導體、電信設備與再生能源。貿易分析師認為，這是布魯塞爾準備對中國啟動更多反競爭調查的訊號。

兩名消息來源說，歐盟聚焦於中國傳統晶片的調查是實情調查，範圍比美國商務部對美國企業發送的安全調查更廣泛。

歐盟執委會尋求回饋的問題包括工業企業從何處採購晶片。執委會正尋求晶片公司生產、定價的訊息，以及他們對競爭對手，包括中國對手有關訊息的評估。

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