LTN經濟通》兩國百年仇恨 加入台灣因素更複雜

近來中國「反日情緒」高漲，但不單只是中國人反日，根據2023年一項調查顯示，有90%日本人也對中國的印象不好。（路透資料照）

2012年釣魚台事件 引發中國人反日

〔財經頻道／綜合報導〕中國與日本於1978年8月12日共同簽署《中日和平友好條約》，迄今46年，中日兩國關係似乎早已缺乏良好氛圍。近來中國「反日情緒」高漲，但不單只是中國人反日，根據2023年一項調查顯示，有90%日本人也對中國的印象不好。

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中日兩國感情不佳，一方面因為過去幾年疫情限制交流，另一方面兩國間長期懸而未決的問題，對民意造成了影響，包括福島核處理水排海、釣魚台事件、日本防衛政策變化等。

2012年日本將釣魚台國有化後，引發中國多地出現反日示威，甚至部分日資百貨、超市、餐廳遭抗議人士破壞，就連中國民眾開的日本車也遭不理性的抗議者砸毀。且該事件更引發中國民眾發幾句買日貨、拒絕赴日本旅遊、拒絕踏入日式餐廳等。

而因為中國是最大稀土國，中國為此對日本祭出懲罰，決定暫停對日輸出稀土，兩國關係陷入緊繃。

2012年日本將釣魚台國有化後，引發中國多地出現反日示威（美聯資料照）

安倍晉三全力護台 引發習近平不滿

另一次非常大規模排日，是2023年8月日本排放福島第一核電廠核廢水，中國國內反日情緒持續高漲，甚至全面禁止從日本進口水產品，導致日本水產品產業出口嚴重受到影響，即便日本水產品的檢驗均未超標，仍遭中國及韓國拒之門外。

根據數據，2022年，中國是日本水產品單一最大進口國，占日本外銷總額40%以上。

據悉，在日本排放汙水後4天內，東電光是收到來自中國的騷擾電話就有6000通，中國赴日旅行團出現退團潮，連日本商品、和服，甚至浮世繪，也淪為中國近年反日情結的代罪羔羊。

而中、日雙方關係還因為「台灣」關係並不融洽。日本前首相安倍晉三長期以來表態自己不能容許台灣遭武力侵犯的，「台灣有事就是日本有事」，安倍晉三甚至直言習近平若「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」，引發中國相當不滿。

中國國台辦發言人馬曉光說，安倍晉三「罔顧事實、顛倒黑白，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，試圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚」。

中方認為安倍晉三在面對台灣的問題上，「堅定鼓吹遏華、慫恿台獨的言論，反映出他在歷史問題、涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改、不斷滑向危險方向」。

安倍晉三也回應「明確表達想法才能防止衝突，今後將繼續說該說的話」。

中國反日潮持續，化妝品牌SK-II受到牽連，2023年第4季銷售額下滑。（路透資料照）

日企陸續撤出中國

中國反日潮持續，化妝品牌SK-II受到牽連，根據財報數據，2023年第4季銷售額下滑34%，反映出中國本身的經濟降溫以外，以及民間強烈的反日情緒。

過去因為看好中國擁有豐富的勞動資源、龐大市場，世界各國企業紛紛進駐，不過近來隨著成本上升、美中關係、新冠肺炎，導致中國的出口逐漸下降，相較過去，迄今有不少企業撤出中國。

日本研調公司帝國徵信（Teikoku Databank）數據顯示，2020年到2022年間，進駐中國的日企數量從1萬3600家，減少至1萬2700家，總數創下10年新低，與疫情前相比下降約7％。相較於2020年2月進行的前1次調查，其中有2176家企業離開中國或消失，116家公司破產和停業，以地區來看上海共272家最多，其次為廣東203家、山東152家。

中日關係未見好轉，日本也意識到需要加快降低對中國的依賴，並開始走向與中國戰略脫鉤，過去10幾年以來，日本不僅採取加強經濟安全的措施，也與東協等盟友一同將製造業撤出中國，並尋找風險較小的供應鏈。

外媒指出，近來「全球南方」的印度、印尼、非洲及南美洲各國，成為中國與日本私下角力舞台。兩國近期外交動作頻繁，紛紛各自展示優勢。

中日關係未見好轉，日本也意識到需要加快降低對中國的依賴，並開始走向與中國戰略脫鉤。（歐新資料照）

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