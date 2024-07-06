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輝達遭下調評級！分析師：台積電等2家公司才是最好選擇

2024/07/06 14:01

有分析師罕見地下調輝達的投資評級。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）被外界視為投資人工智慧（AI）的首選，但最近卻有分析師罕見地下調輝達的投資評級，研調機構New Street Research的分析師費拉古（ Pierre Ferragu）週五（5日）認為，輝達股價連續大漲「已得到充分估值」，New Street Research在報告中，更看好超微半導體（AMD）和台積電（TSMC），正面看待兩者的成長趨勢和估值，還有強勁的上漲空間。

《彭博》、《市場內幕》報導，費拉古認為，輝達在2023年上漲近240%的基礎上 ，今年迄今又飆升156%，因此「得到充分估值」， 將輝達評級從「買入」下調至「中性」。費拉古稱，輝達未來額外的上漲空間，在牛市情況下才會實現，即使2025年以後的前景大幅改善，「但我們對此情況是否會發生，還沒有信心。」

New Street Research將輝達未來12個月目標價，設定為135美元，輝達週五收在125.82美元。

很少有華爾街分析師下調輝達評級，根據彭博數據，在研究輝達的72名分析師中，89%將輝達評級設定為「買入」。不過費拉古的135美元目標價，與輝達平均12個月目標價134.77美元，其實沒差多少。

值得注意的是，New Street Research對超微半導體和台積電持正面態度，報告中提到，超微半導體和台積電是該行業中最好的投資選擇。無論是在基礎情境還是樂觀情境下，這2家公司都有強勁的上漲空間。

此外，博通（Broadcom）、Arista Networks和美光科技（Micron Technology），也被New Street Research認為是「仍然具有吸引力估值」的公司。

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