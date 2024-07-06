蘋果光續閃耀的關鍵 ! 分析師 : 這2功能至關重要

有分析師認為，蘋果iPhone需要人工智慧，但更需要衛星功能。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為追趕在AI賽道落後的進度，蘋果（Apple）將推出新作業系統iOS 18，正式啟動生成式AI計畫。華爾街分析師表示，蘋果新一代iPhone除需配備人工智慧 （AI） 功能，但更需要配備衛星連線功能，這2功能至關重要。

Wedbush分析師表示，蘋果的人工智慧策略將利用其圍繞手機個人化，以及大型語言模型的黃金安裝基礎，這應會改變蘋果的成長軌跡，預計將自iPhone 16開始，iPhone將啟動升級週期。

請繼續往下閱讀...

投資公司LightShed Partners分析師Walter Piecyk和Joe Galone出具報告指出，AI是遊戲規則的改變者，但衛星連線對於當前的升級週期實際上可能更重要。

衛星具有廣覆蓋的特性，能使山上、偏鄉、海上、空中及沙漠等區域皆能實現連網的需求，可讓生活在無訊號區域的美國人獲得手機訊號覆蓋。因此，具有衛星連線功能的iPhone，可發送簡訊和撥打電話，可讓市場消費者覺得，購買新一代iPhone是值得的。

蘋果在6月全球開發者大會（WWDC）推出新的人工智慧功能，股價也由「谷底翻紅」，目前整體市值已達3.47兆美元（約新台幣111.4兆元）。華爾街也調升蘋果的明年銷售額約1%，預估為4150億美元（約新台幣13.44兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法