不懼中國電商競爭 南韓酷澎交易金額仍創新高

酷澎今年第2季的信用卡和金融卡交易金額逾8.59兆韓元，創歷史新高。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來中國電商平台來勢洶洶，不少國家的本土電商公司業績大受影響，不過，南韓電商平台酷澎（Coupang）死忠客群依舊很穩固，還是將上調會員費，第2季交易金額仍創下歷史新高。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse報導，據IGA Works最新數據指出，酷澎今年第2季的信用卡和金融卡交易金額逾8.59兆韓元（約台幣2061億元），較去年同期增加15%，創下該公司歷史新高，但這還不包含其他的支付方式，業績成長幅度相當可觀。

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另外，酷澎每月刷卡支付的交易金額也呈現穩定上揚，從今年4月的2.83兆韓元（約台幣679億元）增加到6月的2.88兆韓元（約台幣691億元）。

據了解，酷澎計劃在8月將其「WOW會員」會員費從4990韓元（約台幣120元）調高至7890韓元（約台幣190元），但會員人數並未就此減少，凸顯該公司死忠客群依舊很穩固，絲毫不畏中國電商平台激烈的價格競爭，仍拿出優秀的業績表現。

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