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外資在台資產突破8000億美元 約當外匯存底146％創紀錄

2024/07/05 19:21

由於外資持有台積電逾7成、鴻海逾4成，對聯發科、廣達等也多有佈局，自然隨台股市值擴大而受惠。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕AI商機發酵，台積電屢屢帶領台股同創新高，連帶外資在台資產也水漲船高。根據中央銀行最新統計，截至6月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8371億美元，約當外匯存底146%，創下歷史紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民指出，上一次外資在台資產超過7500億美元是在2021年12月，當時約當外匯存底的138%，2022年後因俄烏戰爭爆發又有聯準會強勢升息，外資佔比數度下滑至100%以下，近期又回到100%之上，主要是因為外資買超且台股市值增長。

根據統計，6月台股在輝達執行長黃仁勳抵台的炫風下，相關概念股包括台積電、聯發科、廣達等紛紛攻頂，6月底大盤指數站上23000點，當月共上漲1858點，創史上第二大，台股市值也一舉突破70兆元，來到73兆4005億元。

由於外資持有台股以權值股居多，台積電逾7成、鴻海逾4成，對聯發科、廣達等也多有佈局，自然隨台股市值擴大而受惠。

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