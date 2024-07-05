孳息打敗匯率！6月外匯存底續創新高 穩居全球第四大

我國6月外匯存底續創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布6月底我國外匯存底金額為5732.99億美元，連兩個月創歷史新高，月增4.96億美元，主因外匯存底運用收益大於匯率變動。

央行外匯局局長蔡烱民指出，外匯存底主要資產部位為美元計價，歐元等其他貨幣資產不多，且歐元等其他貨幣6月貶值幅度不算太大，雖然是外匯存底的減項，仍低於孳息增加幅度，因此，6月底外匯存底小增4.96億美元，續創新高。

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在主要國家中，台灣外匯存底穩居第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

蔡烱民指出，6月台股大漲，外資本金淨匯入66億美元，不過盈餘、股利匯出約70億美元，央行統計外資淨匯出約10億美元，台幣6月貶值0.21%，匯率波動幅度不是很大。

本週因為反應美國政經情勢變化以及近期美國公布的各項數據影響市場對於聯準會的降息預期，使匯市波動較大，蔡烱民坦言，「有做一些調節，但金額與4月、5月相比少很多」。

蔡烱民分析，由近期通膨與就業數據來看，美國經濟確實有放緩跡象，這使得聯準會9月降息機率提高，現在的問題是通膨與就業情勢放緩的速度是否讓Fed有足夠信心降息，「8月Jackson Hole年會是重要指標」，屆時關於Fed動向可能會更為明朗，目前市場對於Fed今年降息的預期從1碼到1碼都有，「我們認為2-3碼都是合理的預測」。

至於美國年底總統大選對股匯市影響？蔡烱民指出，有些人預期若川普當選將會使美國財政更加惡化，殖利率上升對美元會造成影響，惟民主國家，政黨輪替是常態，通常選舉前相關議題會慢慢發酵，選後結果若不出意外，通常就不會有太大變化。

蔡烱民指出，今年以來台股與新台幣走勢分歧都是反應國際股匯市，與台股連動最密切費城半導體指數一直在漲，帶動台股屢創新高，日經指數也重返4萬點，全球股市表現熱絡。台幣則是受到國際美元影響，人民幣也是如此，中國官方雖然試圖維穩人民幣，最終還是要看美元臉色，假如大家都預期美國今年會降息2碼，美元走弱，亞洲貨幣貶值壓力自然就會消除。

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