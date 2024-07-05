潛入澎湖海底「種珊瑚」 台亞風能啟動復育行動

台亞風能今（5日）宣布在澎湖投入珊瑚復育工作。圖為復育有成的紫色軸孔珊瑚。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣本土離岸風電開發商台亞風能，今（5日）宣布在澎湖投入珊瑚復育工作，身體力行潛入海底人工種植珊瑚，維護澎湖縣重要的海洋資產。

台亞風能表示，這次是與澎湖水產種苗繁殖場、海洋公民基金會、珊瑚花藝師業者「波賽頓海洋運動俱樂部」共同合作，一齊在澎湖鎖港里杭灣啟動「珊瑚復育行動」。

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台亞風能董事長吳坤達率領公司員工親手種下每一株珊瑚，並潛入海底近距離觀察澎湖的海洋生態，共同守護珊瑚生態。

台亞風能表示，澎湖海域有許多寶貴的珊瑚礁生態資源，珊瑚礁被稱為「海中的熱帶雨林」，也是海洋生物棲息、覓食及避敵的場域。

台亞風能說明，這次「珊瑚復育行動」採用的珊瑚幼株培育方式，是先在岸上剪取珊瑚分枝，再採取「人工移植」的方式將珊瑚株植入在適當的海域，深度可達水下10公尺。台亞風能說明，後續將由專業人員執行追蹤，包括監控復育區、定期清理覆蓋藻類，並回報生長及後續維護，共同守護島嶼生態。

海洋公民基金會執行長王曉嬋表示，2022年COP 27的決議之一，就是要保護生物多樣性。珊瑚面積雖小，但全世界4%的關鍵物種，都是從珊瑚生態系所孕育出來，這次台亞風能率先投入行動愛護海洋，盼有更多企業、產官學界等民間力量響應，一起守護澎湖海洋，找回澎湖最初美麗的珊瑚生態系樣貌。

台亞風能董事長吳坤達指出，珊瑚是海洋資源之母，但近年全球氣候暖化導致珊瑚危機，台亞風能選擇以發展再生能源，以對抗氣候暖化對海洋造成的影響。

吳坤達強調，離岸風電是從化石燃料轉型到綠能的重要推手，也希望透過本次復育珊瑚行動，共同守護澎湖珍貴的珊瑚生態，增添海洋生物多樣性，實現離岸風電與澎湖海域共榮的目標。

台亞風能表示，台亞風能在致力在發展再生能源的過程中，亦希望能夠取得地方信任及理解，並守護海洋及漁民權益，展現與地方共好的最大誠意。

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