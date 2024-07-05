中國貿易報復戰 宣布對歐盟白蘭地反傾銷調查聽證會

中國商務部週五（5日）宣布，將於2024年7月18日對原產於歐盟的進口白蘭地舉行反傾銷聽證會。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在歐盟委員會對中國製造的電動車臨時關稅生效的同一天，中國商務部週五（5）馬上宣布，將於2024年7月18日對原產於歐盟的進口白蘭地舉行反傾銷聽證會，雙方緊張局勢加劇。

歐盟5日開始對來自中國製造電動車課徵最高37.6%的關稅，為期4個月的臨時關稅措施，也是歐盟迄今為止最大的貿易案件。

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中國商務部在網路發布的聲明稱，聽證會將就相關白蘭地產品反傾銷調查中的產業損害、因果關係，以及公眾利益等問題進行聽證。2024年1月5日，中國對原產於歐盟的進口白蘭地已進行反傾銷立案調查。聲明稱，聽證會旨在確保調查程序公平、公正、透明。

中國對歐盟白蘭地產品進行反傾銷立案調查的對象是2022年10月1日至2023年9月30日進口的裝在200公升以下貨櫃中的歐盟生產的白蘭地；並還將對2019年1月1日至2023年9月30日期間對中國白蘭地產業造成的任何損害進行調查。

中國商務部表示，調查預計於2025年1月5日前結束，特殊情況下可延長半年。

中國日前表示，在歐盟確認對中國製造的電動車徵收高達37.6%的關稅之前，布魯塞爾和北京應該持續在談判桌上協調。中國多次呼籲歐盟取消電動車關稅，表示願意進行談判，並表示不想捲入另一場關稅戰，不過，中國商務部最新的舉動，顯示中歐的貿易報復戰升溫。

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