電視面板漲勢終止 7月起3尺寸率先下跌1美元

電視面板漲勢終止，7月起3尺寸率先下跌（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce今日發布7月上旬電視面板報價，儘管下半年進入所謂市場旺季，不過因中國618促銷結果不佳，加上面板廠在電視面板已有獲利情況下，減產動作並不積極，在供需逆轉下，32吋、50吋以及55吋率先走跌，預估7月將下跌1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入7月份後，整體電視面板需求動能放緩，品牌客戶在618促銷結果不佳的狀況下，也大多先放慢採購步調，希望可以爭取更多採購價格上談判的空間，以利下半年接踵而至的促銷旺季。

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范博毓說，面板廠雖然已經開始進行產能的調控，但在電視面板整體已有獲利的前提下，減產幅度並不大，更傾向對部分品牌客戶提供特殊專案，以確保出貨量與價格的穩定。

在此供需角力之下，電視面板價格向下的壓力實際上已逐漸浮現，以7月份面板價格來看，目前預期43吋因為整體供需較吃緊，價格持平，65吋與75吋以擁有G10.5的中國面板廠主導，仍力守價格外，其餘包括32吋，50吋，55吋都將下跌1美元。

顯示器面板進入第二季末後，價格上漲動能已開始明顯收斂，進入7月，受到電視面板價格開始下跌的壓力影響，顯示器面板價格的上漲動能明顯消失，需求端在第二季因應面板價格上漲壓力而提前反映的備貨潮，也逐漸回歸正常水準，因此目前預期7月份顯示器面板價格，無論是Open Cell面板亦或是面板模組價格，都將轉為持平態勢。

至於筆電面板因面板廠持續透過檯面下的折讓吸引客戶增加拉貨量，維繫客戶關係，使得第二季的整體面板出貨量高於預期，這也讓第三季的NB面板出貨規模出現較大的變數，即使品牌客戶目前尚未大規模下修第三季的面板採購動能，但因終端需求仍未顯著好轉，面板廠無法冒著流失客戶的風險調升報價。

在此狀況下，TrendForce預期7月的NB面板價格將全面維持持平態勢，這也意味著供需雙方都試圖維繫檯面上的平衡態勢，但在檯面下面板廠之間仍有著更多爭取客戶需求的角力。

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