經部次長期許工研院 續扮演產業研發後盾走向國際

工研院今（5）日舉辦51周年院慶，經濟部次長何晉滄蒞臨，並與企業界院友們參觀工研院的創新技術。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今舉行五十一周年院慶，經濟部政務次長何晉滄特別到場祝福工研院「生日快樂」，他致詞表示，未來政府會以經貿與科技外交方向，帶領台灣許多產業到全球布局，打造經濟日不落國，他期許工研院能續扮演產業研發後盾，成為國際的工研院，成為帶領世界走向未來科技的領航者，也能從台灣走向國際，帶領台灣廠商從台灣走入世界。

經濟部部長郭智輝原預定要參加工研院院慶活動，昨晚臨時取消，因有更重要的行程，指派何晉滄參加，甫卸任的前部長王美花也趕到會場。何晉滄表示，在人工智慧（AI）科技創新時代，工研院將肩負更重要任務。總統賴清德提出五大信賴產業，需要工研院用更前瞻視野、更深化的技術，為產業打造更有未來性的技術。他也肯定台灣半導體產業在國際間能夠發展得很有競爭力，且被許多國家需要，其實，背後都有工研院員工的努力。

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他指出，工研院過去除了技術研發，最難能可貴的是將研發成果與產業界結合，成功扮演國家創新領航者角色。工研院不僅未來要在台灣發揮影響力，更需要在國際間發揮重要影響力。「尤其未來政府會以經貿與科技外交方向，帶領台灣許多產業到全球布局，打造經濟日不落國」，「更需要工研院扮演產業研發後盾，將台灣最精湛的技術疊加在產業應用上，提升產業的附加價值」。

何晉滄說，工研院在產業帶領、技術研發方面，責任將更加重大，可以說工研院是產業的大腦，也是未來人才培育的中心，台灣的創新技術、未來的經濟發展，工研院將站在核心地位。一直以來，工研院扮演經濟創新領航角色，未來經濟部會絕對會給予工研院最大的支持。他的這番話引起在場一陣掌聲。

何晉滄說，工研院有許多院友及企業界的合作夥伴，擴散在產業的實力，是工研院發揮更大國際影響力的基礎，台灣過去五十一年前有工研院，未來五十年，期許工研院能成為國際的工研院，成為帶領世界走向未來科技的領航者，工研院能從台灣走向國際，也能帶領台灣廠商從台灣走入世界。

工研院董事長李世光表示，工研院近年在國際獲獎上大放異彩，今年在全球近400多項技術、產品中，以一金三銀第八次奪得「愛迪生獎」榮譽；降眼壓成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，更為台灣在「眼科創新藥」領域拿下首面金牌。面對氣候變遷、地緣政治變局，AI人工智慧、機器人、精準醫療大幅躍進，工研院將持續驅動產業數位與淨零雙軸轉型，為台灣打造新時代里程碑。

工研院院長劉文雄表示，近年來工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大領域與智慧化致能技術應用，持續以市場為導向進行研發，發展跨領域解決方案，創造產業效益與價值，並且扮演產學研的橋樑，鏈結臺灣跟國際，積極以跨領域的研發優勢，協助產業轉型升級，為產業創造新藍海。

他說，工研院不但讓創新前瞻的研發成果屢獲國際獎項肯定，許多技術更已落實產業應用，獲得產業界熱烈迴響及政府高度肯定。儘管科技產業面臨人才荒，工研院透過多元跨域的培育計畫，協助人才接軌國際，不僅為台灣培育眾多科技菁英厚植研發實力，更帶動創新創業的發展，去年更是進用率大於離職率，期望工研菁英持續為產業貢獻心力，一起為台灣經濟創造更多價值。

經濟部、產業界與院友們都回娘家參與工研院院慶活動，包括佳世達總經理黃瀚州、鈺邦科技董事長鄭敦仁 、建越科技董事長賴杉桂、公信電子董事長宣明智、工研院院友會理事長暨奇景光電董事長吳炳昇、新竹市副市長邱臣遠、工研院院友會榮譽理事長暨禾榮科技董事長許金榮、緯創資通董事長林憲銘、漢翔航空工業董事長胡開宏、東元電機董事長利明献等，並參觀工研院「創新引航、共創輝煌」的主題特展。

「創新引航、共創輝煌」的主題特展，共展示17項在前瞻半導體技術、5G通訊從材料到布局6G感知、守護能資源產業、無人機AI多元應用、健康台灣成功老化、台灣氫應用發展基地等跨域研發成果，包括開創國內創新記憶體自主研發力的「先進MRAM晶片技術與驗證平台」、年減碳5萬噸以上的「鍍鋅鋼構無毒高耐久腐蝕塗裝技術」、為急性和慢性病患帶來一線曙光的「細胞功能之鑰」等技術。

工研院今舉行51周年院慶，產官研齊到場祝賀合影。（記者洪友芳攝）

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