金寶優化產品結構與成本 陳威昌：今年營運不會比去年差

金寶總經理陳威昌表示，2024年營運表現不會比2023年差。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）今天參加線上法說會，總經理陳威昌說，現階段前3大客戶產品包括消費性電子、印表機與儲存設備，在精簡人力、控制成本，以及部分虧損事業清算之下，2024年營運表現不會比2023年差，此外，旗下墨西哥廠正持續為北美新客戶試產伺服器產品。

陳威昌指出，金寶位於台北的總部在2020年5月人數約1800人，目前精簡至1200人，是公司控制成本、優化營業費用的重要手段之一，除了鼓勵相關資深員工優退，也清算3D列印等虧損事業，更進一步致力於幫助電容電阻等近年營運不佳的子公司獲利轉正。

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陳威昌表示，金寶消費性電子目前加入新訂單之後，營收比重拉升至4成，儲存設備、印表機產品各約20%至25%，網通約10%至15%，希望合併毛利率能夠維持5%至7%水準，現在除了泰國、中國、馬來西亞、墨西哥、巴西等地設有產線，美國也有小廠從事醫療、國防產品，全球平均產能稼動率約85%。

陳威昌強調，金寶在AI潮流中不會缺席，過去泰國廠已經有很長一堆時間從事相關產品的純代工，由於伺服器在設計方面具備一定門檻，在生產規模與營收比重較小的情況下，先前一直沒有特別點出握有此類訂單，不過，目前金寶已為新客戶在墨西哥展開試產，良率備受青睞，不過由於商業機密，無法透露產品是否為AI伺服器或通用型機種類別。

陳威昌提到，金寶2023年資本支出8000萬美元，今年因已陸續完成大多數投資，支出費用較為下降，泰國4座佔地50萬平方公尺的新廠已經完工，位於馬哈差的其中1座新廠將生產儲存設備，另外3座位於碧武里的工廠，已規劃生產穿戴裝置、印表機、網通、充電樁等，未來也不排除聚焦半導體設備。

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