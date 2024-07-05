玉山銀App標錯價、急下架！大賣場禮券65折售出（擷自玉山Wallet）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕玉山銀行「玉山Wallet」App從7月1日起至9月底舉行為期2個月「購物樂」活動，玉山卡支付可以享最高98折優惠，但有網友發現大賣場3000元好禮即享券，標價竟然只要1940元，相當於打了65折，比同一家大賣場2000元禮券還便宜，明顯標錯價，引起網友口耳相傳，不過，該商品在中午時已緊急下架，至於實際狀況，玉山銀則尚在了解中。

「玉山Wallet」購物樂是從7月1日起至9月30日止，不過，在首週活動中，就發生商品標錯價事件。

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有用戶今向媒體爆料指出，在Wallet熱銷禮券部分，竟然有1商品是3000元大潤發好禮即享券，標價竟然只要1940元，比2000元1980元還低，於是就下單，沒想到真的下單成功。

由於標價相當於打了約65折，讓用戶在搶到當下非常開心，但也怕業者會不會事後不認帳。

當記者詢問業者是否標錯價時，業者表示，尚需進一步了解，不過，中午已先行將該商品下架。

經記者實測，發現該商品有限額，每戶每月最多只能買3張，換言之，若有搶到的人，且買滿3張，等於現賺3千元。

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