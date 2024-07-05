鴻海第2季營收創同期新高 看好第3季雙成長

鴻海6月營收4907億元，月減10.8%、年增16.07%，創歷年同期次高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）6月營收4907億元，月減10.8%、年增16.07%，創歷年同期次高；第2季營收1兆5518億元，季增17.37%、年增19.12%，為歷年同期新高；2024上半年營收2兆8739億元、年增3.92%，為歷年同期次高表現。

鴻海指出，今年6月的雲端網路產品因AI產品拉貨動能增加，月對月呈現強勁成長，元件及其他產品則較5月略為衰退，電腦終端產品5月受惠於新產品上市，基期較高，表現也是衰退，消費智能產品因拉貨動能保守，月對月業績衰退。

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鴻海提到，第2季僅消費智能產品拉貨動能保守，表現略為持平，其他3大類產品出貨動能皆為強勁，帶動業績季對季、年對年成長；上半年也僅有消費智能產品略微衰退，主要是因為去年鄭州廠區首季生產遞延訂單，較為墊高基期。

鴻海提到，基於目前已經進入下半年旺季期間，後續營運將逐漸加溫，展望第3季營運將會有季增、年增的表現，排定8月5日發布7月營收，8月14日召開第2季法人說明會。

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