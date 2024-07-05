受惠離岸風電發展 安平港1～5月貨物裝卸量暴增556％

離岸風電工作船「環海翡翠輪」於安平港。（港務公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕安平港再行政院核定的「國際商港未來發展及建設計畫」被定位為嘉南地區貨物進出港及觀光遊憩港，根據港務公司統計，受惠離岸風電發展，今年一月到五月貨物裝卸量累計496.5萬計費噸，較去年同期大幅成長420.8萬計費噸，增加556%。

港務公司今天（5日）發布統計，受惠於離岸風電物件大量的進儲碼頭場地，安平港在工業、民生原物料進出口貨量穩定持平，而離岸風電相關貨物則呈現大幅成長。

請繼續往下閱讀...

在一般傳統貨物裝卸部分，安平港設有大宗散雜貨密閉式倉儲、雜貨倉庫及露置場、水泥圓庫、化學品儲槽等設施，並有大臺南首座貨櫃集散站在2021年10月啟用，提供嘉南地區鄰近工業區製造業便捷的原物料進出口服務。

近年包含水泥、食用油等民生物料基於廠區地理位置關係，就近利用安平港儲轉發貨，以及石化業者亦充分利用其儲槽作為化學品儲轉根據地，縮短陸上運輸距離，節省運輸成本及降低空污產生。

而在離岸風電業務部分，風電開發商於安平港承租4座碼頭作為其儲轉基地，執行風機零組件及設備運輸、裝卸及儲放等相關作業，並作為台灣自建最大離岸風電工作船「環海翡翠輪」的主要作業港口。

今年套筒式水下基礎及水下基樁批次進港儲放，並將陸續運到彰化外海風場安裝，除水下基礎零組件外，固定水下基礎的拋石亦以安平港為主要作業基地之一，持續自安平港裝船後運往風場拋放，有效增益安平港貨物裝卸量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法