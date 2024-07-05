債務糾紛車輛遭開走仍要繳牌照稅 稅務局1招解套

新竹市稅務局提醒車輛所有人，若與他人有債務糾紛或有私產債務糾紛，可尋求法律途徑解決，否則仍需繳納牌照稅及相關罰款。圖為停車場車輛照片與新聞事件無關。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局近期接獲反映，車輛持有人因與朋友有債務糾紛，結果名下一輛3500C.C.的車輛遭對方開走不知去向，因未依規定辦理車輛定期檢驗，牌照經監理機關逕行註銷，車輛持有人收到稅務局補徵使用牌照稅及罰鍰繳款書共1萬7640元，由於車輛已未使用，且遭友人開走，稅務局告知民眾可向法院提起告訴，只要法院釐清侵占事實經判決確定，遭侵占期間的稅款則可改由使用人（侵占人）繳納。

稅務局表示，使用牌照稅納稅義務人為車輛所有人或使用人，原則以監理機關辦妥車輛登記的所有人為納稅義務人，若車輛所有人與使用人間有私權糾紛車輛遭侵占，須由車輛所有人提起告訴，經法院釐清侵占事實並判決確定後，持該判決向稅捐稽徵機關主張，該車遭侵占期間應繳納之使用牌照稅，才能改向使用人（侵占人）課徵，侵占期間若經查獲違反使用牌照稅法規定之情事，改對使用人（侵占人）裁罰。

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稅務局說明，車輛因未定期驗車，牌照遭監理機關逕行註銷，使用（含停放）公共道路被警方或稽徵機關查獲，應按日補徵牌照註銷日到查獲日之間的使用牌照稅，並按應納稅額處0.6倍罰鍰，因車輛原持有人全年應納稅額2萬8220元，因牌照於113年1月1日被註銷，於113年5月22日違規使用道路被查獲，稅務局補徵113年1月1日至5月22日之使用牌照稅1萬1025元，並按本稅1萬1025元處0.6倍罰鍰6615元，共1萬7640元。

稅務局提醒，若有上述的私人產權債務糾紛或車輛遭侵占情形，可向警方報案提出侵占告訴，待法院判決確定後，可持判決書到稅務局辦理改向使用人（侵占人）課徵，可透過法律途徑，保障權益。

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