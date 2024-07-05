Threads小編發言惹議 萊爾富：絕無攻擊惡意

連鎖超商萊爾富Threads小編，其發言被網友質疑有爭議。（圖擷取自Threads/hilife_cvs）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社群平台Threads上路後，許多企業也在上面開設帳號和網友互動，不過連鎖超商萊爾富Threads小編，近日卻被網友批評發言有爭議，根本是「無聊當有趣」。萊爾富對此強調：「小編發言絕無攻擊等惡意之情事」，如果部份網友因此感到不適或引起同業不悅，「未來亦會請小編適度調整發言」。

萊爾富表示，萊爾富對於Threads的經營定位有別於官方粉絲團，以親近、輕鬆閒聊的方式拉近與脆友的距離，除了會使用時下網路流行用語貼近脆友，小編發言絕無攻擊等惡意之情事，希望以詼諧有趣的方式與脆友互動。

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萊爾富表示，Threads平台是讓大家在面臨工作及就學壓力之餘可以紓壓解放的地方，若因此造成部份網友感到不適或引起同業不悅，未來亦會請小編適度調整發言，讓大家與小編溝通更舒適而無壓力。

有關萊爾富Threads小編，被網友指涉有爭議發言的部分，如網友貼出唐揚雞咖哩的照片，萊爾富小編則回「滿唐的」。還有網友因為說萊爾富微波食品的雞肉，吃起來像「屍塊」，小編回「吃屍塊？你殭屍嗎？」

另外，萊爾富首篇Threads貼文則是把台灣四大超商做成迷因梗圖，7-11、全家是哥吉拉和金剛大戰，萊爾富則是拿著棒球棍的柴犬，將哥吉拉和金剛打跑，OK是一隻傑利鼠。OK超商的小編回應「哈囉！我為什麼是小鼠鼠？」萊爾富小編則回應「你最小啊！」，網友稱留言不OK，萊爾富小編回說：我可沒說哪裡「小」。

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