美元回落、亞幣連袂反彈！新台幣暫收32.453元

美元回落、亞幣連袂反彈！新台幣暫32.453元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早開高後回到平盤附近整理，新台幣兌美元匯率則隨國際美元回落，與亞幣連袂反彈，中午暫時收在32.453元、升值2.7分，台北外匯經紀公司成交量7.62億美元。

7月4日美國獨立紀念日休市一日，台股今日走自己的路，台積電突破千元大關後，週五原地踏步，大盤指數於平盤附近陷入盤整走勢。

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新台幣匯價早盤以32.45元開出，最高升抵32.41元，市場觀望美國今晚公布的非農就業報告，走勢略有震盪。主要亞幣延續昨日反彈氣勢，其中，日圓早盤回升至160.533兑1美元，來到一週高點，外界正緊盯日本銀行動作，不排除日銀趁此機會進場干預日圓。

美國週四公佈一連串美國經濟數據不如預期，包括上週初領失業金人數上升、小非農新增人數創4個月低點，加上美國6月ISM非製造業指數轉為緊縮，顯示美國經濟正在走緩，增強市場對於聯準會9月降息期待，使美元走跌，非美貨幣也得以大鬆口氣。

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