工總理監事會首度移師高雄 陳其邁邀大老闆們投資卻暢談「演唱會」

高雄市長陳其邁、高市議長康裕成（白衣）均前往工總理監事會致意，歡迎大老闆來高雄、更期待投資高雄，工總理事長潘俊榮（左二）也頻頻誇讚高雄。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕中華民國全國工業總會理監事會議首度移師高雄，市長陳其邁、議長康裕成均到場致意，歡迎並力邀大老闆們投資高雄，陳其邁更舉「演唱會」為例，強調高市府團隊的服務與效率，除爭取業者設廠，也鼓勵將研發單位甚至總部搬來高雄。

中華民國全國工業總會簡稱工業總會或工總，為所有工業團體的聯合會，與全國商業總會、工商協進會、電電公會、工業區廠商聯合總會、外貿協會與全國中小企業總會合稱七大工商團體，現任理事長為潘俊榮（工信工程總裁）。

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工總第13屆第2次理監事聯席會議今在高雄漢來飯店舉行，這也是工總理監事會首度在高雄舉行，逾百位大老闆齊聚。

高雄市長陳其邁、議長康裕成均專程到場致意，經發局長廖泰翔親自簡報高雄投資環境，中午餐敘、下午則由市府安排遊艇，帶大老闆們考察高雄港灣、亞洲新灣區等場域。

工總理事長潘俊榮致詞時數度讚許高雄，並誇市府團隊很成熟，他自己的工信已接下高雄捷運黃線兩個標案逾5百億元，接著還參與一處聯開案，如果順利、將累積到9百億元投資。

他認為高雄交通方便，市長陳其邁更努力翻轉產業，市府積極態度讓投資者無憂無慮，看好會讓更多人願意到高雄投資。

潘俊榮還透露，15年前工總到台南拜訪賴清德市長，現在賴清德已經是總統，今天來拜訪陳其邁市長，看好他的未來；現場頓時爆出笑聲，陳其邁趕緊回應說:「邁相害（台語）」。

陳其邁致詞時感謝工總來高雄參訪，並以「演唱會」為例，介紹高雄市府如何運用AI等科技，提供演唱會表演團體優質場地、以及貼心服務數萬歌迷，包括交通與散場後的活動，甚至根據男女歌迷比例、安排廁所的數量。

他進一步提到，目前已有許多投資案在高雄進行中，高雄有充足的水、電、土地，更重要的是宜居環境很適合投資，歡迎各工業界先進能夠來高雄投資，現在投資高雄正對時。

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