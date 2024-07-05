連2年看錯趨勢 華爾街著名空頭分析師「黯然離職」

華爾街唱空美股的分析師科拉諾維奇將離開服務19年的摩根大通。（擷取自Marko Kolanovic的linkedin）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕被視為美股「反向指標」的摩根大通（JP Morgan；小摩）分析師科拉諾維（Marko Kolanovic）即將離職。《彭博》引述摩根大通內部備忘錄稱，已於小摩工作19年的Kolanovic正「探索其他機會」。

市場傳出，科拉諾維離職的關鍵原因，可能是已連續2年看錯市場趨勢，因此黯然離職。

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據報導，科拉諾維奇於2022年美股崩跌之際一路看多，隨後在市場觸底之際他轉而看跌，錯過了2023年標準普爾500指數約24%​的漲幅，以及今年上半年約14%的漲幅。今年初，科拉諾維奇堅持將標準普爾500指數的年底目標價設為4200點，這是華爾街大行中最低的，許多華爾街看空的同儕則上修了目標價。

除此以外，科拉諾維奇不建議其客戶投資股票，特別是高估值的科技股。如果買進也建議選擇防禦性較強的股票，例如可口可樂（KO.US）和沃爾瑪（WMT.US）。

唱空美股出事的分析師不只科拉諾維奇，摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）的美國股票策略長威爾森（Michael Wilson）也因嚴重誤判美股慘踢鐵板，在今年2月傳遭公司降職。

威爾森在2023年不改看空的立場，曾預言標普500指數將跌至3900點，但在科技大廠財報與AI利多帶動下，美股屢創新高，標普500指數去年12月29日漲至約4800點。

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