熱爆！調查：逾9成勞工要「高溫假」 資方僅不到5成贊成

求職網調查，逾9成勞工要「高溫假」，但資方僅不到5成有意願（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕入夏後天氣持續飆高溫，讓戶外工作的勞工大喊吃不消，「高溫假」再度成為話題，根據yes123求職網最新調查，對於「高溫假」、「高溫津貼」不但勞資看法歧異，勞工期望戶外高溫工作應給予的日薪，是基本工資時薪183元的2倍之多，但資方願意給的金額僅有「六八折」。

全台各地持續飆高溫，yes123求職網日前進行「夏日上工與消暑商機調查」，調查發現合計有94.8%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，但其中53.6%支持「有行業與職務的限制」，41.2%則支持「不分行業與職務」。

請繼續往下閱讀...

針對戶外工作部分，更有高達9成7（96.6%）的受訪勞工，認為「應該訂定」高溫津貼制度，平均每個月補貼金額至少要有2338元。若是高溫工作的時薪，平均期望的金額更達2983元，換算時薪為373元，約是「基本工資時薪」183元的2倍。

雇主方面，根據yes123求職網的調查，合計僅48.9%的企業「贊成」實施高溫假，其中又分成44.3%為「有行業與職務的限制」，僅4.6%為「不分行業與職務」。

同樣針對夏天戶外工作者，此次有58.6%的企業表態，「願意」提供高溫津貼，但每個月補助上限平均為1598元，換算約只有「勞方期望值」2338元的68.3%。

雖然勞動部職安署自６月以來，已針對高溫熱傷害加強勞檢，但yes123求職網調查顯示，在每年6至8月有68.6%的勞工，「需要」到戶外工作，其中卻有52.8%表示，公司「沒有」主動提供預防高溫的措施。

另47.2%「有提供」預防高溫措施的受訪勞工，表示公司提供的預防措施，在可複選狀況下，依序為「提供飲料或補充鹽份」（54.1%）、「中午時段暫停工作」（42.3%）、「提供遮陽空間休息」（39.7%），以及「提供遮陽物品」（34.3%）、「增加休息時間」（31.2%）、「出勤日延後，或出勤地點改在室內」（26.7%）。

「夏日上工與消暑商機調查」，是由yes123求職網於2024年6月19日到7月2日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%；企業部分，有效問卷共1022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法