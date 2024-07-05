焦點股》燿華：低軌衛星新客戶加入 本季開始放量

燿華因低軌衛星客戶出貨大增，推升今年營運轉強。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠燿華（2367）因低軌衛星HDI板出貨大幅成長，今年營運明顯轉佳，燿華看好今年低軌衛星業務營收明顯成長，第二季營收比重拉高至20%，第二家國際客戶已加入，預估本季出貨放量，同時也會積極發展AI相關市場。

今日燿華帶量攻擊，截至9：28分左右，燿華股價上漲5.31%，暫報39.7元，成交量逾5.8萬張，已超越昨日全天成交量。

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燿華預估，今年上下半年營收比重相仿，第3季稼動率維持在80-85%，與上季差不多，看好低軌衛星、車用與AI應用3大領域發展，在低軌衛星部分，目前燿華以地面接收器應用板為大宗，天上衛星比重今年約10%，隨著地面接收器更換新品，面積更大，平均單價亦增加10-20%，有助未來毛利率表現，預估第三季低軌衛星營收應與上季持平，需再看客戶拉貨狀況，第二家低軌衛星客戶加入，今年該客戶佔低軌衛星營收比重約10%。

此外，AI伺服器、AI PC對於高速運算需求提高，新客戶相關AI產品下半年開始投產，明年成長力道強勁；汽車電子因高頻高速通訊傳輸、自動駕駛輔助系統迭代升級以及電動車需求的驅動下，汽車電子業務保持穩定成長。

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