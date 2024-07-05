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美商務部許可證申請是「人工作業」 美媒：出口限制進度陷困境

2024/07/05 10:30

因機器程式太過老舊，美國政府仍以人工處理出口許可證申請。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中、美科技戰延燒，美國商務部持續收緊對中國高科技晶片、設備出口限制，但該機構至今仍以人工處理這些出口許可證申請，恐讓出口限制進度陷困境。美媒指出，因收集許可資料的機器程式設計於2006年，應對現在已老舊過時，因此處理該業務仍嚴重依賴手動流程，這點令人難以置信。

對此，美國商務部工業與安全域（BIS）表示，系統老舊且幾乎完全由人工操作，加上工作量大增，因而影響效率。BIS認為，人工處理的方式耗費大量資源，且人為錯誤的風險也高，目前正努力改善其內部系統和流程。

隨著中美科技戰開始，美國實體清單的範圍逐漸擴大，包括可能參與危害國家安全的外國人士，規模也從 2018年的218個增加至2023年的787個。多年來，BIS處理將近4千份許可證申請。

該報告提到，過去20年因監管變化，以致出口許可申請數量大幅增加。當中在2019年和2020年，美國將中國華為和中芯國際列入清單時，推升該數量大幅增加。

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