邊玩邊工作！台灣上榜全球數位遊牧前10國家 「1點」被讚爆

人力資源公司William Russell指出，若想進行數位遊牧的工作，有10個國家相當適合，其中台灣排名第3。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾年工作型態愈來愈受歡迎，人力資源公司William Russell指出，若想進行數位遊牧的工作，有10個國家相當適合，其中台灣也上榜，排名第3，且台灣的「健保制度」大受好評。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，西班牙（Spain）和阿爾巴尼亞（Albania）在數位遊牧的排名中排第1，兩國的數位遊牧簽證最長可延長5年。不過西班牙較嚴格，申請該國數位遊牧簽證的申請者，必須擁有知名大學或商學院的本科或研究生學位，或是在當前領域有至少3年的工作經驗。

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墨西哥（Mexico）、薩爾瓦多（El Salvador）並列排名第2，這兩國的數位遊牧簽證最多可以延長4年，但需要提供一些收入證明才能獲得資格。

德國（Germany）、馬爾他（Malta）、台灣（Taiwan）、賽普勒斯（Cyprus）並列第3，遠距工作者可以獲得最長達3年的簽證。

挪威（Norway）、葡萄牙（Portugal）並列第4，提供最長2年的簽證。

William Russell行銷總監庫柏（William Cooper）表示：「在搬到另1個國家，正式成為數位遊牧者前，需要考量的事情很多。例如在大多數國家或地區，您有必要擁有國際健康保險，以確保你在國外居住時，看醫生和住院治療等費用可獲得保障。」

對此庫柏說，馬爾他和台灣等國家為其居民，提供完善的醫療保健系統，此也包括外籍人士和數位遊牧居民，因此不太可能承擔太貴的醫療費用。

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