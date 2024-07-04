仁寶斥資逾5億元 新設波蘭車電廠

仁寶集團投資波蘭約5.1億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）今天表示，集團已透過波蘭子公司CGS Technology sp. z o.o.在當地投資約5.1億元，包括取得土地與興建廠房等相關費用，用以發展車電產品，預計明年第2季完工，年底小量試產。

仁寶指出，波蘭子公司CGS Technology sp. z o.o.斥資961.65萬波蘭幣（約新台幣7770萬元），取得位於該國西里西亞省（Silesian）切拉季市（Czeladź）土地，再砸下1228.7萬歐元（約新台幣4.3億元）委建廠房，以因應業務發展與營運需求。

請繼續往下閱讀...

仁寶此次在波蘭的投資額總計約達新台幣5.1億元，營運團隊表示，未來當地新廠區將主要發展車電相關產品，後續也不排除斟酌其他業務發展，以及考量客戶需求，再行決定設置其他產品線。

仁寶過去海外資本支出多聚焦越南，營運團隊評估今年整體費用約為70億元至80億元，與往年情況大致相當，用於建設工廠與支援營運等相關項目，此次選擇在波蘭設廠，除了貼近客戶，也有部分原因是為了降低地緣政治風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法