CAMRY改款搶攻中大型房車市場 油電車款最高降價10萬

和泰汽車代理的TOYOTA全新改款的CAMRY中大型房車今天上市。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車代理的TOYOTA全新改款的CAMRY中大型房車今天上市，油電車款售價不漲反降，油電尊爵車型建議售價112.9萬元，較前一代123萬元一口氣降價10.1萬元，降幅達8.2%。

全新改款的CAMRY汽油2.0L豪華車型建議售價98.5萬元，汽油2.0L旗艦車型建議售價110.9萬元、Hybrid2.5L尊爵車型建議售價為112.9萬元、Hybrid2.5L旗艦車型建議售價為125萬元。

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和泰汽車總經理蘇純興表示，以往CAMRY國產化時代，單一車款年銷量高達2~3萬輛，但過去幾年休旅車當道，房車比較難賣，話雖如此，CAMRY仍有忠實的客群和主管車需求。

他並指出，今年車市少了疫情期間缺車紅利，各車廠議價空間皆放大，加上日圓貶值，日本豐田汽車去年獲利不錯，願意多一點讓利，這次進口的CAMRY大改款，油電車款售價較前一代便宜。

和泰汽車TOYOTA營業本部長王世豪表示，CAMRY以全新動感時尚外觀、奢華舒適內裝與標配Toyota Safety Sense 3.0及8SRS氣囊等多項主被動安全配備，油電版更採用全新第5代油電系統，油耗表現提升至每公升達25.3公里。

油電旗艦版並搭載多項高級配備，包括E-Mirror、12.3吋全彩數位儀錶板、後座電動調整座椅等，其中後座電動調整座椅更配有智慧中控面板，可獨立調整後座空調溫度、座椅傾斜角度等功能。

他說，6月中旬開放預訂後，已累積超過1000輛的訂單，全年預估年銷量將達6000輛目標。

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