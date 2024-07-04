晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

CAMRY改款搶攻中大型房車市場 油電車款最高降價10萬

2024/07/04 19:13

和泰汽車代理的TOYOTA全新改款的CAMRY中大型房車今天上市。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車代理的TOYOTA全新改款的CAMRY中大型房車今天上市，油電車款售價不漲反降，油電尊爵車型建議售價112.9萬元，較前一代123萬元一口氣降價10.1萬元，降幅達8.2%。

全新改款的CAMRY汽油2.0L豪華車型建議售價98.5萬元，汽油2.0L旗艦車型建議售價110.9萬元、Hybrid2.5L尊爵車型建議售價為112.9萬元、Hybrid2.5L旗艦車型建議售價為125萬元。

和泰汽車總經理蘇純興表示，以往CAMRY國產化時代，單一車款年銷量高達2~3萬輛，但過去幾年休旅車當道，房車比較難賣，話雖如此，CAMRY仍有忠實的客群和主管車需求。

他並指出，今年車市少了疫情期間缺車紅利，各車廠議價空間皆放大，加上日圓貶值，日本豐田汽車去年獲利不錯，願意多一點讓利，這次進口的CAMRY大改款，油電車款售價較前一代便宜。

和泰汽車TOYOTA營業本部長王世豪表示，CAMRY以全新動感時尚外觀、奢華舒適內裝與標配Toyota Safety Sense 3.0及8SRS氣囊等多項主被動安全配備，油電版更採用全新第5代油電系統，油耗表現提升至每公升達25.3公里。

油電旗艦版並搭載多項高級配備，包括E-Mirror、12.3吋全彩數位儀錶板、後座電動調整座椅等，其中後座電動調整座椅更配有智慧中控面板，可獨立調整後座空調溫度、座椅傾斜角度等功能。

他說，6月中旬開放預訂後，已累積超過1000輛的訂單，全年預估年銷量將達6000輛目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財