昔日唱衰台積電股價不到1千元 許美華酸蔡正元：人不要太鐵齒

蔡正元2022年9月稱絕對看不到台積電1000元，如今慘遭打臉。（路透）

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曾說看不到台積電1000元 蔡正元2年前言論被翻出狠打臉

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陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今（4日）一開盤就站上千元大關，順利晉升「千金股」，以1005元作收，漲26元、漲幅2.66%。然而，前國民黨立委蔡正元過去曾表示，台積電股價不可能達到1000元，引來科技專家許美華發文吐槽「今天是打臉日」。

前國民黨立委蔡正元過去曾表示，台積電股價不可能達到1000元。（圖擷取自Yahoo TV）

據了解，蔡正元2022年9月在Youtube頻道「不演了新聞台」的節目《深喉嚨online》，以及Yahoo TV的節目《風向龍鳳配》中數度表示，台積電股價達不到1000元，當時稱中國拚命建廠，供給量未來將大增，進而導致台積電利潤縮小，並認為台積電被迫在美設廠，不僅成本增加，利潤也相對減少，同時又有南韓三星及英特爾都在擴廠，競爭十分激烈。

對此，許美華透過臉書發文表示，當時網路出現一系列攻擊台灣半導體的謠言，包括「半導體去台化」、針對台積電赴美設廠的各種造謠、中傷，如「台積電變美積電」、「台積電美國廠掏空台灣」等，如今台積電順利晉升千金股，直言：「人還是不要太鐵齒」。

許的言論也引來不少網友留言，有網友稱：「通常唱衰的人不進場以前都不會跌」、「沒下賭注的保證都是假的」、「打好打滿，絕不手軟」、「還好他沒跟一些網紅喜歡說如果到（指台積電股價1000元），我就去吃屎之類的話」。

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