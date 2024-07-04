銀髮樂齡住宅出現「年輕化」 需求大於供給

商仲業者首度發布「台灣銀髮住宅展望」，發現銀髮住宅出現「年輕化」趨勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀髮住宅商機成關注焦點。商仲業者首度發布「台灣銀髮住宅展望」，發現銀髮住宅出現「年輕化」趨勢，尤其屆退的55至64歲的樂齡人口已提早規劃銀髮生活。

仲量聯行指出，從行政院主計處及衛福部相關統計數據機交叉分析，55歲以上民眾偏好「和其他人一起住機構」的比率，5年來倍數增長，而且最保守估計潛在入住銀髮住宅的需求約有4.3萬人。

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仲量聯行指出，台灣早期銀髮住宅市場偏重於經濟弱勢族群，屬社會福利範疇的長照養護中心，老人公寓亦以經濟弱勢者為優先，目前可提供的樂齡住宅產品，相對缺乏。而同樣存在人口老化問題的南韓及香港，銀髮住宅市場脈動可作為台灣參考案例。

根據仲量聯行表示，自2010年起，南韓壽險、飯店以及醫藥等大型集團紛紛投入開發自營的高齡住宅，甚至南韓政府擴大開發「高齡城鎮」。

根據調查，在首爾，兩人共住高齡住宅每月平均生活費落在200萬至400萬韓圜，約每人每月約新台幣2.34萬至4.68萬元。

至於，在台灣的樂齡住宅開發案，建議單一開發案戶數規模要達150戶以上，超過200戶更具經濟規模。

目前台灣養生村的月費範圍落在2.1 萬至 6 萬元、酒店式會館則每月為 1.7 萬至 8萬元，青銀共居出租宅的月費範圍則為 1.9 萬至 7.8 萬元。雖價格區間帶因房型及各開發案成本影響差異較大，然而以中位數分析各類型之訂價，酒店式會館的整體定價、每月達6.15萬元，相比養生村每月3.63萬元，或是青銀共居出租宅每月3.32萬元仍高出許多。

仲量聯行策略顧問部表示，台灣樂齡長者入住銀髮住宅意願逐漸升高，目前市場需求高於供給，而且隨著少子化、高齡化程度加劇，家庭照料模式翻轉，潛在需求將會持續成長，預料市場將會逐步成熟。

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