台積電（2330）週四（4日）攻上千元俱樂部，股價與市值皆創歷史新高。（路透資料照）

1.台股權王台積電（2330）攻上千元俱樂部，週四（4日）以1000元開出，終場上漲2.66％，收在1005元，盤中股價最高來到1010元，收盤市值攀升26.06兆元，破26兆元大關，股價與市值皆創歷史新高。

2.台積電（2330）開盤直接站上千元帶動下，台股週四（4日）加權指數開盤跳空漲188.45點，以2萬3360點開出。台積電領軍電子股全面上衝，金融與傳產也全面加入助攻行列，指數開高走高，加上鴻海（2317）大反攻，漲逾5%，指數漲399點，一度觸及2萬3571點。不過，台積電未能守住高點，收在1005元，終場指數漲350.1點，收2萬3522.53點，再刷新收盤新高。

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3.穩懋（3105）公告6月營收16.66億元、月增0.77％、年增10.61％，寫下今年單月新高紀錄；法人認為，第三季為旺季，表現將優於第二季。穩懋6月營收穩定推升，總計第二季營收達49.61億元、季增11.68%，累計上半年營收達94.04億元、年增達38.22%；外資6月已進場買超1萬1388張，不過7月以來外資賣超已逾6000張，日前美系外資宣布穩懋投資評等升至「建議加碼」，目標價上調至200元。

4.記憶體模組廠十銓科技（4967）公佈6月營收達27.96億元，月增6.02％、年增49%，創單月營收歷史新高；第二季營收達74.77億元，季增近2.5倍；上半年累計營收為104.71億元，年增44.93%，也創歷年同期新高。

5.工業電腦樺漢（6414）6月營收126.69億元，月增0.3%、年增24.9%，為歷史單月次高、同期新高；第2季營收366.8億元，季增12.1%、年增26.6%，創歷年同期新高；今年前6個月營收累計為693.97億元、年增20.79%，同寫歷史新猷。

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