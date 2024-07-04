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不放棄私有化 投資團體提高梅西百貨收購價至69億美元

2024/07/04 14:15

美國老牌連鎖百貨集團「梅西百貨（Macy’s）」。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，為將美國老牌連鎖百貨集團「梅西百貨（Macy’s）」私有化，由投資機構Arkhouse Management和資產管理公司Brigade Capital所組成的投資集團再次調高對梅西百貨的開價至69億美元（約新台幣2240億元），此為該投資機構第2度調高收價碼。

綜合媒體報導，2023年12月，Arkhouse和Brigade組成的投資集團擬以每股21美元（約新台幣681元）、總價58億美元（約新台幣1883億元）的價格買下梅西百貨剩餘股權，收購完成後梅西百貨將下市，即所謂「收購私有化」。但最終，梅西百貨以出價過低為由，拒絕收購邀約。

今年3月，Arkhouse和Brigade為達成收購，又向梅西百貨提出了1份以每股24美元（約新台幣779元）為基準，涉及金額66億美元（約新台幣2143億元）的新收購建議。但雙方最終仍未能達成交易。

現有外媒援引知情人士消息指出，Arkhouse和Brigade繼先前2度被拒後，再度向梅西百貨提出收購要約，並調高價碼。

根據知情人士透露，Arkhouse和Brigade此次提出擬以每股24.8美元（約新台幣805元）的價格，收購梅西百貨剩餘股權，價格高於先前的21美元和24美元報價。

對於上述報導，梅西百貨、Arkhouse和Brigade尚未回應媒體置評請求。

梅西百貨3日股價收在17.93美元，漲幅0.62%。

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