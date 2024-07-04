東海大學表態捐地助輝達落腳台中 盼中台灣產業及人才均「AI」升級

東海大學校長張國恩（中）表態捐地助輝達落腳台中，盼中台灣產業及人才均「AI」升級。（圖：東海提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前公開「點名」與17所公私立大學有合作關係，而東海大學也名列其中，東海大學新學年打造「AI NB教室」，校長張國恩指出，學校願無償提供校地助台中市府爭取輝達落腳台中設AI研發中心，盼助中台灣AI產業升級，更助包括東海在內的學校人才培育更能為國家所用；台中市副市長鄭照新指出，市府非常歡迎輝達來台中設基地，佩服東海有魄力和遠見。

迎接AI黃金新年代，東海大學結合ASUS、輝達I，打造全台首座「AI NB教室」，引進黃仁勳6月2日在台演講點名之AUSU ROG Zephyrus G16筆記型電腦，打造國內首座導入NPU神經網路計算單元的AI NB教室。

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今日啟用儀式中，張國恩說，AI發展快速，學校以往就跟輝達合作推動教育，因輝達有意在台灣設立AI研發中心，考量東海大學是教育單位，致力培育能為國家所用的人才，且該校位於中部科學園區與工業區中間位置，想到盡一分心力幫台中市府爭取到輝達能落腳台中，既能幫助中台灣產業升級，提昇中台灣AI產業發展，因學校是文教用地，也提供另一種型式的「產學合作」。

張國恩說，學校校地廣闊，目前仍有餘裕土地，提出提供校地無償給輝達使用的構想，盼提供輝達有更多元選擇，助台中市府爭取到輝達來台中設中心。

張國恩指出，目前東海第二校區還有不少土地空間，至少能提供1公頃以上的土地讓輝達利用，未來若能成功爭取落腳東海校園，學校也能獲地利之便，直接提昇AI人才培育更符合科技潮流及產業需求。

他說，該構想也有跟台中市政府提過，未來尊重輝達意願，只要能成功爭取落腳台中，對國家發展及台中產業升級及學校人才教育均是利多。

台中市副市長鄭照新指出，市府非常歡迎輝達來台中設基地，佩服東海有魄力和遠見，願意提供校地給輝達，市府站在為台中招商引資，以及讓中台灣AI科技及產業升級的角度，均非常歡迎，市府非常希望能夠願景成真。

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