焦點股》訊舟：5月單月小獲利 股價劇烈震盪

訊舟5月小獲利，股價在平盤上下震盪。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股訊舟（3047）今日開低震盪走高，盤中一度攻高到37.8元，不過，在獲利了結賣單出爐後，股價又走低，截至11:30，股價來到35.75元，下跌0.3元，跌幅0.97%。

訊舟應主管機關要求公布財報，5月營收7.1億元，稅後盈餘0.17億元，年增2.44倍，由虧轉盈，每股獲利0.08元，加計4月EPS 0.18元，累計4-5月EPS 0.26元，再加上第一季每股虧損0.29元，累計1-5月每股虧損0.03元，市場人士預期，上半年可望由負轉正。

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不過，訊舟5月營收月增23.3%，但單月獲利則較4月衰退0.1元。

訊舟持股康全（8089）33.49%，而康全累計4-5月EPS 2.72元，累計前5月EPS順利由負轉正、為0.4元。康全已是處置股，到7月16日每20分鐘撮合一次。

訊舟產品包括空氣盒子、無線網路、訊息螢幕等解決方式，主要應用在飯店、辦公室、智慧城市等，而電子販賣機通訊及付費雲端系統，已跟日本最大販賣機廠商合作，相關產品目前處在佈局階段，預期未來1-2年發酵。

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