頭獎抽市價180萬元黃金 統一超商19款超萌夏日福袋開搶

統一超商（2912）慶祝7-ELEVEN Day，祭出19款超萌夏日福袋，抽獎獎項總價值破千萬元，頭獎1人可獨得市價180萬元的紀念黃金，特別獎將送出7名百萬OPENPOINT點數。 （統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）慶祝7-ELEVEN Day，祭出19款超萌夏日福袋，抽獎獎項總價值破千萬元，頭獎1人可獨得市價180萬元的紀念黃金，特別獎將送出7名百萬OPENPOINT點數。

統一超商表示，今年7-ELEVEN連續第2年開發夏日限定款的「SNOOPY玩樂超值福袋」，全系列商品以白、藍、綠3大夏日清爽顏色，結合SNOOPY經典漫畫圖素，獨家設計全新18款限量福袋、1款OPENPOINT APP限定款。

請繼續往下閱讀...

商品結構、價格帶更勝去年同期，將於7月10日開賣，包含499元的15吋手提行李箱與21L提把摺疊收納箱桌、699元的雙材質涼被、1299元的戶外露營拖車、1399元的義大利Giaretti聯名氣炸鍋、1499元的美國Traveler's Choice聯名21吋行李箱。

每款福袋皆附有品牌優惠券與抽獎序號，購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多，獎項包含市價破佰萬元的品牌紀念黃金11兩（1名）、7兩（1名）、市價24萬元的星宇航空舊金山來回機票（4名），加碼獎於7月10日至16日連續7天、天天送100萬點OPENPOINT。

全系列福袋自7月10日至16日止更可以搭配指定支付工具結帳（聯邦、國泰、中國信託、玉山、台北富邦與 icash Pay），消費金額滿1000元立折100元。

7-ELEVEN並同步攜手野獸國、康寧餐具、知音文創、infoThink、Outdoor5個生活品牌，引進逾40款粉絲必搶的SNOOPY生活週邊商品，7月10日下午3點起開賣。

包括大公仔存錢筒、304不鏽鋼保鮮盒、狗屋萬年曆、貝果磁吸充電盤、多元包款、奶油捲零錢包、可頌絨毛地墊、掛飾玩偶馬克杯等，預期將再度秒殺。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法