碳交所攜手CFA協會 加速培育綠色金融專業人才

碳交所與CFA Institute簽署合作備忘錄，共同推動永續金融市場發展。圖右二為碳交所總經理田建中。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣碳交所今日宣布，與特許金融分析師專業機構CFA協會（CFA Institute）簽訂合作備忘錄（MOU），共同培育台灣綠色金融人才。碳交所總經理田建中表示，希望藉由引進國際規範與專業知識，可以協助台灣金融永續人才與國際接軌，也藉此防止「漂綠」、引導所有產業進行永續轉型。

根據CFA數據，其ESG投資證照在全球的報考人數約有5.8萬人、通過率7成，而台灣在2021年上線考試，總報考人次約300人，截至目前為止則有149位通過考試的持證者，相較國際腳步較慢，碳交所期望在簽署合作後，能加速金融業強化綠色永續領域。

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田建中也指出，碳交所是台灣淨零發展的重要推手，也肩負淨零教育的政策使命，除持續引進國外碳權商品外，碳交所其實致力於人才培育，包含舉辦課程、到大專院校舉辦研討會等，展望未來，未來會進一步引進更多氣候變遷相關證照，持續動國家綠領人才培育，協助國內產業因應氣候變遷與風險。

CFA協會全球合作夥伴及客戶關係高增長市場總經理侯翠琴表示，市場人才發展和培育對創造永續成長至關重要，CFA協會看好台灣在是高成長且有一定規模的市場，期望可以透過永續金融證照課程的合作，幫助台灣市場更了解國際永續金融與投資領域的專業知識，提升金融人才創造永續成長的能力。

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