大韓航空多事之秋 空服員行李被搜出子彈

大韓航空多事之秋，近日爆出旗下空服員行李被搜出子彈 。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓大韓航空（Korean Air）近來遭逢多事之秋，繼日前飛台中遇到亂流，驟降2.1萬英尺事件後，現又被爆出旗下一名女性空服員隨身行李內被安檢搜出一枚子彈。

綜合媒體報導，首爾仁川機場警方指出，大韓航空一名女性空服員7月2日上午7時30分左右，在首爾仁川機場第2航廈準備登機飛往曼谷值勤時，其隨身行李被海關人員搜出一顆7.62毫米口徑的實彈。警方在沒收子彈後，暫時允許該空服員先行出境，待其返國後再進行調查。

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大韓航空今（4日）表示，經公司內部調查後判斷，上述涉事女空服員並非蓄意攜帶子彈登機。據女空服員聲稱，近日她返回老家時，隨身帶回一個以前用過的化妝包，未經檢查就先收進包內，未料到化妝包內竟然有子彈。

大韓航空也表示，將全力配合警方調查，並以此為鑑，加強對全體員工的航空安全教育，提高安全意識。

報導指出，這不是大韓航空近期第一次傳出發現子彈的事件。今年3月，有清潔人員在大韓航空一架即將起飛的班機上打掃時，就曾在乘客座位下方發現一枚9毫米口徑的實彈。

截至台北時間4日早上11點37分左右，大韓航空股價暫報22650韓圜，跌幅0.22%。

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