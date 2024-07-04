各項打炒房政策威力遞減 北北桃新案房價續漲近5％

新建案市調機構甚至指出，房市早已適應各項打房政策，而且房價續漲已成定局。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便之前各部會接連出手打炒房，尤其號稱史上最強打房政策「平均地權條例」修正案，上路至今已屆滿1年，但北北桃新案均價仍持續上漲，新建案市調機構甚至指出，房市早已適應各項打房政策，而且房價續漲已成定局。

根據住展雜誌彙整近兩年北北桃新建案平均均價，在「平均地權條例」修正案推行前一年，台北市新案每坪約120萬元、新北市每坪約59.8萬元、桃園市每坪約36.2萬元，而條例上路後一年，台北市新案每坪均價上漲至125.8萬元、新北市漲至62.6萬元、桃園市則漲至37.9萬元，住展雜誌發言人陳炳辰指出，兩年來，北北桃三都新案均價漲幅近5%，雖沒有當前熱潮下想像中來的高，倒也擺脫條例陰霾。

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他補充，去年七月號稱史上最強的打房政策「平均地權條例」修正案上路，尤其禁止預售屋任意轉售，一度讓預售建商與投資客群人心惶惶，如今該條例屆滿一年，新案房價仍持續上漲。

主因是預售案改以低首付、小坪數低總價案因應，加上去年8月新青安進場，帶動成屋買氣，今年初更有股市激勵，通膨預期心理之下，買房意願強烈。

北北桃均有新案挑戰區域新高

觀察北北桃新案近一年居高不下的開價，台北市大安區、中山區都有新案每坪開價突破200萬元，文山、萬華等新案則出現每坪開價突破100萬元；新北市永和、新店則出現每坪開價站上90萬的新案，三重、蘆洲、林口、新莊等四區皆有開價8字頭案，創區域新高；桃園市的中壢區與龜山區則見7字頭開價。

近一年來北北桃不少蛋白區積極推案，相對住宅機能健全的核心區，二線地帶更依靠熱況分一杯羹，搶搭順風車。

陳炳辰分析，目前房市已充分適應包括「平均地權條例」在內的各項打房政策，完全打不退買房抗通膨的信念，而先前曾有消息提及央行有意調整豪宅標準門檻，或針對建商提供的公司貸嚴查，以及可能嚴審購屋者使用信用貸款買房，若確切實施還算打到現況部分要害，不過要能治本，無疑得有其他面向配合。

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