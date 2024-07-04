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逢高獲利了結 黃仁勳6月賣股套現近55億元

2024/07/04 10:53

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）今年6月趁公司股價創新高之際，拋售股票套現近1.69億美元（約新台幣54.96億元）。

綜合媒體報導，受惠AI需求持續火熱，輝達股價飆漲，今年6月18日輝達收盤每股135.58美元創下歷史新高，市值3.34兆美元（約新台幣108.6兆元），一度超越微軟（Microsoft）成為全球市值第一大上市公司。

而在輝達股價創新高之際，黃仁勳在6月分批出售130萬股輝達股票，套現近1.69億美元，此為黃仁勳賣股變現最多的1個月。根據文件顯示，黃仁勳計畫7月繼續出售輝達股票。

報導還指出，除了黃仁勳外，輝達公司高層和董事也在今年上半年，出賣價值超過7億美元（約228億元）的股票，該金額遠超輝達公司成立以來的任何其他時期。

輝達3日股價收在128.28美元，漲幅4.57%。

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